برنامج سين الحلقة 15 للإعلامي أحمد الشقيري .. مشاهدة ممتعة

برنامج سين الحلقة 15 للإعلامي أحمد الشقيري ، اليوم الثلاثاء 27-4-2021 ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة حتي تمكن كافة متابعين برنامج سين من مشاهدة الحلقة 15 ، وعرض احمد الشقيري أمس الاثنين حلقته والتي كانت عن التعدين واستخراج الخامات من الأرض مثل الفوسفات ، ولمشاهدة الحلقة الجديدة من البرنامج الذي ذاع صيته بين الجمهور العربي في شهر رمضان المبارك على قناة mbc ويتحدث عن الإنجازات العلمية التكنولوجية والاعمال الفردية والحكومية في السعودية ، تابع معنا حتى النهاية .

فلسطين الوم منذ بداية الشهر الفضيل حرصت على تقديم حلقات برنامج سين واليوم الحلقة 15 للمقدم الريادي أحمد الشقيري ، وسط نسبة مشاهدات عالية من قبل المشاهدين والمتابعين ، وتقوم فكرة البرنامج على تغذية الجمهور بالمعلومات بالمشاريع الهامة في السعودية ، منها :الاستزراع السمكي والمرور والتراث وغيره .

وسنتعرف معًا على موعد عرض برنامج سين وتردد قناة ام بي سي mbc الناقلة للبرنامج الشهير .





موعد برنامج سين الحلقة 15 :

وتعرض قناة mbc برنامج سين احمد الشقيري يوميًا في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة .

ومنذ عام 2015 غاب الاعلامي أحمد الشقيري عن تقديم برنامج خواطر وذلك بعد 11 جزءا كان برنامجه ضمن الأشهر في المنطقة والأكثر متابعة .

تردد قناة ام بي سي MBC لمشاهدة برامج السين أحمد الشقيري :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

ولاقت هذه المقالة بعنوان برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري في شهر رمضان 2021 قبولاً واسعًا عند الجمهور في كافة الدول العربية ، حيث يحرص المتابعون على مشاهدة جميع حلقات الشقيري في هذا الشهر وذلك نظرا للقيم والمبادئ والأفكار التي كان يطرحها كما أعرب المغردين عن سعادتهم بعودة الشقيري إلى الموسم الرمضاني هذا العام ، ونتمنى في النهاية ان تنال اعجابكم وندعوكم إلى مشاركتها مع الأصدقاء والاحباب .