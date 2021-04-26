سيميوني: توقعت ما فعله الريال وبرشلونة

شدد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب خسارة فريقه المؤلمة على يد أتلتيك بيلباو (2-1)، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ32 لليجا، على أن الفريق "الأقوى ذهنيا" سيكون "الأقرب للتتويج" باللقب.

وأوضح سيميوني، أثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة، التي شهدها ملعب (سان ماميس) "ليس لدي أدنى شك في أن العامل الذهني، سيكون كلمة السر".

وأضاف "لم نقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، بينما تغيرت الأمور في الشوط الثاني.. الفريق الذي سيحدث التوازن الذهني المطلوب، سيكون أقرب للقب الليجا".

وأوضح الـ"تشولو" أن رغم أن فريقه كان "يبتعد بنقاط كثيرة" أمام ريال مدريد وبرشلونة، إلا أنه كانت هناك قناعة بأن الفريقين "لن يخرجا من الصراع على اللقب" الذي انضم إليه إشبيلية أيضا.

وبسؤاله عن أداء الأتلتي، خلال الشوط الأول الذي شهد تفوقا لأصحاب الأرض، أقر سيميوني بأنه "عندما تتكرر المواقف، ولا يستطيع المدرب إيجاد حل لها، فهذه مشكلة المدرب، وليس الفريق".

وأتم "الموقف الحالي، الذي أحبه، يخلق لنا مواقف مهمة، لأننا أصبحنا 4 فرق على الأقل تتنافس على اللقب، والفريق الأقوى ذهنيا سيكون الأقرب للفوز بالليجا".

وأردف "مصيرنا ما زال بأقدام لاعبينا، وسيتوقف أيضا على هذه القوة الذهنية، وعلى شخصية الفريق ومدى قدرته على الحسم، في الأوقات المهمة".

وبفقدان النقاط الثلاث، تجمد رصيد الأتلتي عند 73 نقطة، لتصبح صدارته في خطر، حيث ستذهب لبرشلونة (71 نقطة)، في حالة فوزه بمباراته المؤجلة، الخميس المقبل، أمام غرناطة على ملعب (كامب نو).