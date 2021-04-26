بالصور الرابطة الإسلامية تطلق حملة نجاحك بهمنا 2 في قطاع غزة

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ظهر اليوم حملة خدماتية بعنوان "نجاحك بهمنا 2".

وتستهدف الحملة طلبة الثانوية العامة في كافة محافظات قطاع غزة وتتضمن على ملخصات دراسية وتوقعات لأسئلة الامتحانات النهائية للمنهج الدراسي المقرار في 2020-2021م، حل أسئلة الكتاب المدرسي، نماذج للامتحانات السابقة والتجريبية وحلولها وكذلك الخريطة الصماء في مبحث الجغرافيا للفرع الأدبي.

من جانبه أكد الموجه العام للرابطة الإسلامية أ. سامي البسيوني أن الحملة جاءت للتخفيف عن كاهل الطلبة و أولياء الأمور في ظل الظروف المعيشية والبيئة الصعبة وانتشار جائحة كورونا، فكان لزاماً على الرابطة الإسلامية أن تقوم بواجباتها التي انطلقت من أجلها وهي خدمة الطالب الفلسطيني في كافة مراحله الدراسية.

وأفاد البسيوني أن الحملة تستمر لعامها الثاني على التوالي، للتسهيل على الطلبة من خلال توفير الوقت والجهد في البحث عن الإجابة الصحيحة لأسئلة الامتحانات النهائية، وتحفيزهم على حصد أعلى درجات التفوق.

ونوه مسؤول ملف المدارس في قطاع غزة الأستاذ جلال بصل أن حملة نجاحك بهمنا 2 هي استكمالاً للحملات الخدماتية التي تقدمها الرابطة الإسلامية لطلبة الثانوية العامة ضمن برنامجها لهذا العام حيث كان أبرزها دفع رسوم الاستمارة للمئات من الطلبة، دروس التقوية، والآن نطلق الحملة الأكبر على مستوى قطاع غزة حملة نجاحك بهمنا 2 التي تتضمن توفير الحقائب التعليمية .

وأشار بصل أن هذه الحملة تستهدف عشرة آلاف من طلبة الثانوية العامة موزعين على كافة محافظات قطاع غزة، كما نوه أن جميع الطلبة لهم الحق في الاستفادة من الحملة عن طريق الدخول عبر موقع الرابطة الإسلامية والحصول عليها.











