ثلاثة اسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال اليوم الاثنين، إضرابهم المفتوح عن الطعام بشكل منفصل، حيث ان هناك اثنان يضربان احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، والثالث هو صحفي مضرب منذ لحظة اعتقاله.

من جانبه قال نادي الاسير :"إن الأسير عماد سواركه (37 سنة) من أريحا، مضرب عن الطعام منذ 40 يومًا، وذلك بعد أن أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد، حيث انه لأمر الثالث منذ اعتقاله في يوليو 2020.

وأضاف النادي:" الوضع الصحي للأسير سواركه، يزداد صعوبة مع مرور الوقت، ولديه مشاكل صحية خطيرة، قد تؤثر لاحقاًعلى مصيره ".

وفي السياق يواصل الأسير مصعب الهور (33 عامًا) من الخليل، إضرابه عن الطعام منذ يوم 13 ابريل الجاري.

ويعتقل الأسير الهور في سجن النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ عام 2019، علمًا أنه أمضى سنوات في سجون الاحتلال ومتزوج وأب لطفل.

وفي ذات الاطار يستمر الأسير الصحفي علاء الريماوي من رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، وكان اعتقل الريماوي في 21 ابريل الجاري، على خلفية عمله الصحفي.