أبرزها استخدم الألفاظ النابية..وطن على وتر يواجه اتهامات بالإساءة

وجهت لجنة شكاوي الاعلام المرئي في الاردن، اليوم الأثنين، انتقادات حادة واتهامات لبرنامج وطن على وتر بطولة النجم الكوميدي الفلسطيني عماد الفراجين، بارتكاب مجموعة من المخالفات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالمحتوى الإعلامي.

وأفادت اللجنة بأنّ " استخدم الألفاظ النابية والشتائم والانتقاص من الشخصيات المرافقة للممثل الكوميدي الرئيسي، لبناء المواقف الكوميدية بما لا يخدم النص ولا يُعتبر من نسيج الأحداث برمته الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة الأخلاقية التي يسعى المجتمع إلى تجاوزها".

واتهمت اللجنة البرنامج باستخدام الإيحاءات الجنسية، وتأطير صورة نمطية للمرأة ولبعض الفئات في المجتمع، والاستهانة بقيم المجتمع بصورة عامة، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية وممتدة على الفئات كافة وخاصة فئة الأطفال إلى جانب المساهمة في تدني الذائقة الفنية بصورة عامة.

وشدّدت اللجنة على ضرورة احترام التشريعات والأنظمة واحترام قيم العروبة والالتزام بتنمية الثقافة، معتبرة أنّ ما ورد في البرنامج يشكل مخالفات مهنية وقانونية لعدة تشريعات ومواثيق شرف في الوقت ذاته