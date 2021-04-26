"مسؤولون اسرائيليون": منع الصيد بغزة هو آخر محاولة "إسرائيلية" للرد بوسائل غير عسكرية

نقل موقع والا العبري اليوم الاثنين، عن مسؤولين بارزين في كيان الاحتلال قولهم لمبعوث الأمم المتحدة: "ان إغلاق منطقة الصيد في غزة هو آخر محاولة "إسرائيلية" للرد بوسائل غير عسكرية على إطلاق الصواريخ، زاعمين ان الرد القادم سيكون عسكريًا بالفعل وستكون العواقب وخيمة".

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس التقى صباح اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، وخلال الاجتماع بحث الطرفان الوضع الأمني ​​في منطقة الجنوب.

وخلال اللقاء اكد غانتس للمبعوث الاممي بضرورة التحرك لوقف إطلاق الصواريخ من غزة.

جدير ذكره انه اطلق الليلة من غزة ثلاثة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، حيث زعم جيش الاحتلال بتصدي القبة الحديدية لأثنين منهما بينما سقط الثالث داخل القطاع.