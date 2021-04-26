موعد ليلة القدر 2021 وسبب التسمية

ليلة القدر من الليالي العظيمة التي ينتظرها المسلمون في كل مكان بالعالم الإسلامي بشتى بقاع الأرض من العام للعام الآخر، ويحرص الجميع على معرفة موعد ليلة القدر 2021 وعلامات ليلة القدر وسببت التسمية، ومن الجدير بالذكر أن ليلة القدر لها الكثير من الأفضال العظيمة للمسلمين، وهي تختلف عن أي ليلة أخرى بالعام، نسرد في السياق التالي الأعمال الصالحة بليلة القدر ودعاء ليلة القدر المستحب، كما نلقي الضوء على فضل ليلة القدر، وما يحدث في تلك الليلة

موعد ليلة القدر 2021

من عظمة ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى خصص لها سورة في القرآن الكريم، وقد قال سبحانه وتعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) صدق الله العظيم

أما عن موعد ليلة القدر، فحتى الآن لم يتم إثبات يومًا محددًا لليلة القدر، إل أن المسلمين يلتمسون تلك الليلة العظيمة المباركة في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، أي في العشر الأواخر من الشهر الكريم، تحديدًا في الليالي الفردية الوتر منها، على أن تكون ليلة القدر هي ليلة من ليالي الواحد والعشرين، والثالث والعشرين، والخامس والعشرين، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين

كما أن بعض العلماء رجحوا أن ليلة القدر تكون في ليلة السابع والعشرين، ولكن ليس هو اليوم الدقيق الذي علينا أن نعتمد عليه، فلذلك يحرص المسلمون في كافة العالم على التماس الليلة في جميع الليالي الفردية من العشر الأواخر من الشهر

لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم ؟

في ليلة القدر يقدّر الله سبحانه وتعالى الأرزاق والآجال، كما يتم تقدير بها كافة المواقف والأحداث التي سوف تحدث بالعام، كما يأمر الله الملائكة في ذلك اليوم بكتابة الأحياء والأموات، والهالكون، والسعداء، والأعزة ، والأذلة، وكل ما يريد الله سبحانه وتعالى، لذلك سميت ليلة القدر بهذا الاسم

وقد تم ستر موعد ليلة القدر الصحيح لحكمة من الله سبحانه وتعالى، أولها أن ينشغل المسلمين بالعبادة في شهر رمضان بالكامل، وتحديدًا في العشر الأواخر من الشهر، ولا يعتمدون على ليلة واحدة فقط من الشهر، بالإضافة إلى تعظيم المسلمون لكافة ليالي شهر رمضان

ما هي علامات ليلة القدر ؟

حتى يتجلى للمسلمين معرفة موعد ليلة القدر 2021 فهناك بعض العلامات، تؤكد ليلة القدر عن أي ليلة أخرى، وتلك العلامات من بينها:

الشعور بالطمأنينة في تلك الليلة وانشراح الصدر

عدم هبوب الرياح في تلك الليلة، ولا تنبح الكلاب

عدم انبعاث أشعة من شمس اليوم التالي لليلة القدر

الطقس المعتدل، وظهور القمر على شكل نصف قصعة

ماذا يحدث في ليلة القدر ؟

يتساءل العديد من المسلمين عن ما يحدث في ليلة القدر، وفي حقيقة الأمر فإن تلك الليلة تتميز عن غيرها من الليالي بالعديد من الأحداث، أهمها:

نزول الملائكة وسيدنا جبريل في المقدمة بالرحمة والبركات على المؤمنين، حيث تضيق الأرض من كثرة عدد الملائكة عليها

توزيع الأرزاق على المسلمين وتوزيع الآجال

انتشار الأمن والطمأنينة والسلام من غروب الشمس وحتى مطلع الفجر

يغفر الله الذنوب في تلك الليلة

فضل ليلة القدر والأعمال الصالحة في تلك الليلة

اختص الله تعالى ليلة القدر بين الليالي لتكون ليلة مباركة تنتشر بها الخيرات والبركة، ويُذكر أن الأعمال الصالحة في تلك الليلة تكون خير من ألف شهر، فالعمل الصالح يعادل قيمة أعمال ثمانون عامًا، ولهذا فالأجر مضاعف إلى عدد لا يعلمه إلا الله من الأضعاف، كما يغفر الله الذنوب جميعًا في تلك الليلة، ويعتق فيها الرقاب من النار

دعاء ليلة القدر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا استعَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرً

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هدَيْت، وعَافنَِا فِيمَنْ عَافَيت، وتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْت، وبَاركْ لنَا فيما أعطَيت، وقِنَا شَرَ مَا قَضيت، إِنَّكَ تَقْضِي ولاَ يُقضَى عَليك، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَاليت، ولاَ يعزُّ مَنْ عَادَيت، تبَارَكت رَبنا وتعَاليت

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلنِي إِلى نَفْسِي طَرفةَ عَينٍ، وأصْلح لي شأْنِي كُلَّه لا إِله إلا أنت. اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُك بِعِزَّتِك،وجَلالِك ورَحْمَتِك، وفَضْلِك، و كَرَمِك، وجُوْدِك وإحْسَانِك، وغِنَاك عَنَّا؛ إلاَّ رَحِمْتَنَا، إلاَّ رَحِمْتَنَا، إلاَّ رَحِمْتَنَا

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك

اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ أوْ: لا إلَهَ غَيْرُكَ قالَ سُفْيَانُ: وزَادَ عبدُ الكَرِيمِ أبو أُمَيَّةَ: ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ