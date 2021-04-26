أبرز علامات ليلة القدر رمضان 2021

مع اقتراب العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان، يبدأ المسلمون في البحث عن ليلة القدر وعلاماتها، ومن أبرز علامات ليلة القدر شروق الشمس بدون شعاع، وغيرها من العلامات التي تستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية

علامات ليلة القدر: أبرزها شروق الشمس

من أبرز علامات ليلة القدر شروق الشمس بدون شعاع، ولكن هناك تساؤل يكثر في هذه الفترة من كل عام وهو: « كيف يعرفها المسلم، وما هي الدلالات التي تحسم ليلة القدر؟»

وبخلاف شروق الشمس بدون شعاع كإحدى علامات ليلة القدر، فإن هناك أكثر من علامة يمكن أن يستدل بها على تلك الليلة العظيمة، فهي خير من ألف شهر، وحسب ما وصل إليه العلماء بشأن علامات ليلة القدر 2021، فيمكن توضيح تلك العلامات في النقاط التالية:

في ليلة القدر تكون السماء صافية ساكنة، وكذلك فإن جوها معتدل، غير بارد ولا حارّ، وتخرج الشمس في صباحها من غير شُعاع تُشبه القمر في ليلة البدر؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام (أنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئذٍ، لا شُعَاعَ لَهَا)

علامات ليلة القدر2021

ومن علامات ليلة القدر، أنها تمتاز بشعور الناس بالسكينة والطمأنينة، وراحة القلب، ونشاطهم لأداء الطاعة

وجاء وصف ليلة القدر في القرآن الكريم، في قوله تعالى: (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)، كما أنها ليلة لا يُرمى فيها بنجم، لحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (ليلةُ القدرِ ليلةٌ بَلْجَةٌ، لَا حارَّةٌ ولَا بَارِدَةٌ، ولَا سَحابَ فِيها، ولَا مَطَرٌ، ولَا ريحٌ، ولَا يُرْمَى فيها بِنَجْمٍ)

وهي ليلة سلام وأمان، فالله لا يُقدّر فيها إلّا السلامة، قال تعالى: (سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ)، كما أن قيام ليلها ابتغاء وجه الله تعالى سببٌ لغفران ما تقدَّم من ذنوب العبد، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)