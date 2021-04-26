ارتفاع اسعار الذهب عالمياً مع ازدياد الإصابات بكورونا

ارتفاع اسعار الذهب عالمياً، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم موضوع ارتفاع اسعار الذهب عالميا وذلك في ظل زيادة وتيرة الاصابة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم، وبعد ان وجدنا زيادة البحث على اسعار الذهب عبر محركات البحث، قررنا عمل هذه المقالة.

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الذهب في العديد من الدول، وكذلك عالمياً، ولأن هذا الموضوع يهم الكثير من المتابعين والتجار العاملين في مجال الذهب، نقدم لكم اليوم اسعار الذهب، لذا تابع المقال للنهاية لمعرفة اسعار الذهب.

ارتفاع اسعار الذهب عالمياً

سعر الذهب:

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1781.08 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1780.30 دولار للأوقية.

سعر البلاديوم:

وصعد سعر البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2865.99 دولار للأوقية بعدما صعد لمستوى قياسي عند 2925.14 دولار الجمعة الماضية.

سعر الفضة:

وارتفعت الفضة 0.1 في المئة ليصل إلى 26.02 دولار.

سعر البلاتين:

كما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة ليصل إلى 1231.03 دولار

ارتفاع اسعار الذهب عالمياً

وقالت مارغريت يانغ :"ان السبب في هذا الارتفاع هو ازدياد وضع كورونا في الهند واليابان سوءاً، حيث يزيد الطلب علي الملاذات الآمنة، ما يجعل الذهب يتجه للارتفاع، مشيرةً ان تراجع الدولار يدعم الأسعار أكثر".

وسجلت الهند زيادة قياسية في اعداد الوفيات والمصابين بكورونا اليوم الاثنين، كما اعلنت اليابان حالة طوارئ في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين الجمعة الماضية، لمواجهة وتيرة الإصابات.