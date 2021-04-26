حماس: لم نتلقى رسائل تهديد من أي جهة والمقاومة جاهزة لرد

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الأثنين، ان حركته لم تتلقى أي رسائل تهديد من أي طرف أو جهة معينة بشأن إطلاق الصواريخ من القطاع.

وقال القانوع خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ":" ان التهديدات من قبل الاحتلال الاسرائيلي لن تخيف شعبنا ومقاومته الباسلة"، مؤكداً ان الهدف من هذه التهديدات هو الضغط على شعبنا الفلسطيني والنيل من ارادته و صموده .

وأوضح ان المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد من الاحتلال ضد شعبنا ومقدراته، وسترد على التصعيد بتصعيد

وكان موقع واللا العبري، أعلن صباح اليوم، نقلاً عن مصادر "أن إسرائيل بعثت برسالة تهديد إلى حماس مفادها أنه إذا

"استمر إطلاق الصواريخ فسترد الليلة بهجوم واسع النطاق على قطاع غزة" وكذلك إلى قيادة السلطة الفلسطينية برام الله من خلال المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند".