قناة طيور الجنة 2021 .. التردد الجديد على نايل سات، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخبار تردد قناة طيور الجنة مع التردد الجديد على قمر النايل سات، حيث انه بعد ان وجدنا زيادة عمليات البحث على محركات البحث من قبل المتابعين عن تردد قناة طيور الجنة قمنا باعداد هذه المقالة.

قناة طيور الجنة 2021 .. التردد الجديد على نايل سات

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم العديد من الترددات لقنوات الاطفال المختلفة، التي تقدم جانب من الترفيه للاطفال، وتسد اوقاتهم بالتسلية عبر البرامج المفيدة والهادفة، واليوم نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة، لمعرفة التردد الجديد تابع المقال للنهاية.

لذا وبعد تغيير قناة طيور الجنة لتردداتها، نقدم لكم في فلسطين اليوم الاخباري احدث تردد لقناة طيور الجنة، لذا تابعو المقال للنهاية للتعرف على التردد الجديد.

وقد شهدث عمليات البحث إزدياد كبير عن ترددات القنوات الجديدة 2021 علي العرب سات وخاصة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 Toyor Al Janah علي العربسات قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة عربسات 2021

وفي وقت سابق فقد اعلنت ادارة القناة عن تعديلات على ترددات الشبكة على كافة الأقمار الصناعية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي اشارة استقبال جديدة لترد قناة طيور الجنة الفضائية على مدار عربسات , وبات بامكان الجميع ضبط استقبال القناة بعد تغيير الترددات على الأجهزة عبر هذه الترددات .

قناة طيور الجنة 2021 .. التردد الجديد على نايل سات

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021

ويمكنكم الان استقبال تردد طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات بدر بإدخال التردد التالي :

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500

قناة طيور الجنة 2021 .. التردد الجديد على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2021 علي النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الفضائية الآن على مدار نايل سات على التردد التالي :

تردد.JPG SHAPE \ MERGEFORMAT

برامج قناة طيور الجنة الجديدة 2021

تقدم القناة الكثير من البرامج ومن تلك البرامج ما يلي:

برنامج فزورة مع الأمورة.

برنامج شمس لا تغيب.

برنامج صوتك كنز.

برنامج رياضة × رياضة.

برنامج بيت الحج

برنامج نشرة أخبار الدار

برنامج جنفل

برنامج قالتي العصفور

برنامج شموس لا تغيب

برنامج علي الهوي سوا

برنامج أشكال ألوان

برنامج الو طوط

برنامج منبر أحباب الله

قناة طيور الجنة 2021 .. التردد الجديد على نايل سات