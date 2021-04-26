قائد حرس الثورة: كل الظروف لانهيار "الكيان الصهيوني" باتت مهيأة

قال قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي اليوم الاثنين:" ان كل الظروف لانهيار الكيان الصهيوني باتت مهيأة".

جاء ذلك تعقيباً على الاحداث في التي وقعت في القدس المحتلة مؤخراً.

وأضاف اللواء سلامي: "إذا استمر الصهانية بارتكاب أعمالهم الشريرة سيقتربون من الانهيار أكثر فأكثر"، لافتاً بقوله :"الأعمال الشريرة التي يرتكبها الصهاينة سترتد عليهم".

كما اكد ان الأحداث التي وقعت داخل الأراضي المحتلة قد تتكرر وتتوسع لاحقاً.

ولفت سلامي قائلاً: "شاهدتم في الأيام الماضية كيف أن أعمال "الكيان الصهيوني" الشريرة لم تبق من دون رد".

جدير ذكره انه شهدت مدينة القدس مؤخراً مواجهات بين الاحتلال ومستوطنيه والشباب الفلسطيني المنتفض، فيما ردت المقاومة في غزة بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه "غلاف غزة".