انخفاض اسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 26 -4- 2021

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 26-4-2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في السعودية لما لها من اهمية للكثير من المتابعين، وبعد ان وجدنا كثرة البحث على محركات البحث العالمية عن اسعار الذهب في السعودية، قمنا بإعداد هذا المقال.

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انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب في السعودية انخفاضاً، اليوم الإثنين 26 -4- 2021، في بداية التعاملات هذا الاسبوع في الأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 213.88 ريال (57.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (بالسعودية) عند 187.15 ريال (49.91 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.41 ريال (42.78 دولار).

انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

الذهب الاقتصادي

انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة عند 124.77 ريال (33.27 دولار).

اوقية الذهب

انخفض سعر أوقية الذهب (الأونصة) عند 6656.25 ريال (1775 دولارا).

سعر جنيه الذهب

كما هبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1497.18 ريال (399.25 دولار).

الذهب العالمي

صعدت اسعار الذهب عالمياَ اليوم الإثنين، في ظل زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا مما عزز جاذبية المعدن كملاذ استثماري آمن.