تجديد الاعتقال الإداري بحق الاسير محمد أبو عيشة في ظل خطورة وضعه الصحي

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بتجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير محمد أبو عيشة (59 عاما) من الخليل، لمدة ستة أشهر جديدة.

بدوره قال نادي الاسير: إن قوات الاحتلال تواصل اعتقال الأسير أبو عيشة إداريا، في ظل خطورة وضعه الصحي، وتدهوره بشكل مستمر.

واضاف النادي:" ان أبو عيشة اصيب بفيروس كورونا في سجن "النقب"، ويعاني من وقتها للآن من مضاعفات صحية، لافتاً أنه مريض بالسكري، والضغط، ومشاكل في الأعصاب، والكلى، ومؤخرا بدأ يعاني من أزمة صدرية، وآلام في المفاصل والعضلات".

جدير ذكره ان الاسير ابو عيشة أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.