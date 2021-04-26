الصحة بغزة تُصدر إعلانًا هامًا بشأن إجراء فحص كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:53 م
26 ابريل 2021
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أصدرت وزارة الصحة  الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، إعلانا هاما للمواطنين  بشأن أماكن ومواعيد اجراء الفحص السريع لفايروس كورونا "كوفيد "19.

وقالت الوزارة في بيان لها:"  استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وتسهيلا على المواطنين، فقد استطاعت الوزارة توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد19 مجاناً بالتعاون مع المؤسسات الاهلية التالية:

1. مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة (8 صباحا وحتى 6 مساء) طيلة أيام الأسبوع.

2.  مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة (9 صباحا الى 2 مساء) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

3. مستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة (9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

4. مستشفى القدس بغزة من الساعة (9:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

5. مستشفى الخدمة العامة بغزة _ المبنى الرئيسي من الساعة (2 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساء) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

6. مركز الإغاثة الطبية غزة – السامر من الساعة (9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

7. مستشفى الأمل بخان يونس من الساعة (9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

8. مركز الإغاثة الطبية -الفخاري بخان يونس من الساعة (9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

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