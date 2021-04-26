الصحة بغزة تُصدر إعلانًا هامًا بشأن إجراء فحص كورونا

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، إعلانا هاما للمواطنين بشأن أماكن ومواعيد اجراء الفحص السريع لفايروس كورونا "كوفيد "19.

وقالت الوزارة في بيان لها:" استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وتسهيلا على المواطنين، فقد استطاعت الوزارة توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد19 مجاناً بالتعاون مع المؤسسات الاهلية التالية:

1. مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة (8 صباحا وحتى 6 مساء) طيلة أيام الأسبوع.

2. مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة (9 صباحا الى 2 مساء) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

3. مستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة (9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

4. مستشفى القدس بغزة من الساعة (9:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

5. مستشفى الخدمة العامة بغزة _ المبنى الرئيسي من الساعة (2 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساء) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

6. مركز الإغاثة الطبية غزة – السامر من الساعة (9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

7. مستشفى الأمل بخان يونس من الساعة (9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

8. مركز الإغاثة الطبية -الفخاري بخان يونس من الساعة (9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر) طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.