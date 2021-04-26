اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم الاثنين، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار العملات الاجنبية في مصر مقابل الجنيه المصري، وبعد ان وجد موقع فلسطين اليوم زيادة في البحث عن اسعار العملات الاجنبية على محركات البحث العالمية قرر كتابة هذا المقال.

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد للمتابعين بخصوص اسعار العملات في العديد من الدول، وفي هذا المقال سيقدم لكم سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري، لذا تابعوا المقال للنهاية للتعرف على اسعار العملات الاجنبية.

اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم الاثنين

شهدت اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم الاثنين 26-4-2021، تبايناً أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات صباح اليوم، وجائت اسعار العملات كالتالي:

سعر الدولار:

سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه ليبلغ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني:

صعد الجنيه الإسترلينى ليصل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.59 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم الاثنين

سعر اليورو:

سجل اليورو ارتفاعا عند 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، 19.00 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي:

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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