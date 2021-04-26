لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تدعو لتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية اليوم الاثنين 26/4/2021، على ضرورة إطلاق القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ، والتي سبق أن تم الاعلان عنها بعد اجتماع الامناء العامين سابقا وحان الوقت لترى النور .

وشددت لجنة المتابعة الوطنية خلال بيان لها على ضرورة تجسيد الوحدة في الميدان والابتعاد عن أي خلافات، وتحييد أي اختلافات، معتبرةً ان الوقت الآن للمعركة مع الاحتلال وضد سياساته، وهي حالة الاجماع الوطني الدائم .

وطالبت لجنة المتابعة الوطنية "باستمرار الهبة الشعبية في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزه على طريق الانتفاضة الشاملة ، داعيةً جماهير شعبنا في كل مكان الي تنظيم فعاليات المساندة والتأييد لهذه الهبة العظيمة.

ودعت وسائل الاعلام المحلية والعربية ونشطاء التواصل الاجتماعي لتنظيم حملات الدعم الإعلامي وتوسيع دائرة البث الموحد والمشترك لمخاطبة الأمتين العربية والإسلامية والعالم كله للتضامن مع هبة القدس المباركة

وجددت مطالبتها لدعم صمود أهلنا في القدس في مواجهة مخططات التشريد والتهويد وهدم المنازل والحفاظ على الوجود الفلسطيني في القدس بإسناد المؤسسات المقدسية وحمايتها.

ونعت لجنة المتابعة بكل الحزن والألم الأسير المحرر أحمد أبو حصيرة وتتقدم بخالص التعازي لأسرته وللأخوة في حركة الجهاد الاسلامي.