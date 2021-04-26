مهجة القدس": محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسيرة منى قعدان

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن محكمة الاحتلال الصهيوني مددت اعتقال الأسيرة المجاهدة منى حسين عوض دار حسين "قعدان" (50 عامًا) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ليوم الخميس القادم 29/04/2021م بحجة استكمال التحقيق معها.

وأفادت الأسيرة منى قعدان عبر رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها أن التحقيق معها بدأ يوم الأربعاء 14/04/2021م ومستمر حتى اليوم ويدور حول نشاطات وتنظيم، مشيرةً إلى أنه مبني على ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، ومن جهتها لا يوجد أي شيء مما يدعونه بحقها.

وأضافت في الرسالة أن معنوياتها عالية بالرغم من التنغيص عليها، وهي مازالت محتجزة في مركز تحقيق الجلمة، ولا يوجد أي شيء عندها لا من قريب ولا من بعيد ولكن المحققين يلوحون بتحويلها للاعتقال الإداري.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتها من منزلها بتاريخ 1/04/2021م؛ وهي شقيقة القيادي بحركة الجهاد الاسلامي الأسير المحرر طارق قعدان؛ ولها عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائها ونشاطاتها في صفوف حركة الجهاد الإسلامي حيث أمضت في الأسر نحو سبعة أعوام؛ وتعد من أبرز قيادات العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة.