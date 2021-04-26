الكشف عن أهم مذكرات تفاهمات التطبيع التي وقعت بين الإمارات و"اسرائيل"

كشفت وكالة رويترز صباح اليوم الاثنين 26/4/2021 النقاب عن أحد اهم مذكرات التفاهم التي وقعت بين "إسرائيل" ودولة الامارات العربية منذ اتفاق التطبيع بين البلدين.
أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية ، أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة لبيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط، إلى شركة "مبادلة" للبترول في أبوظبي مقابل 1.1 مليار دولار، لافتةً إلى أنها ستحاول إتمام الصفقة بنهاية أيار.
وأوضحت أن "حقل غاز تمار يعتبر أحد مصادر الطاقة الأساسية في إسرائيل، وتمتلك "ديليك" حصة 22% في هذا الحقل الذي تديره شركة "شيفرون".