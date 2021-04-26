الكشف عن أهم مذكرات تفاهمات التطبيع التي وقعت بين الإمارات و"اسرائيل"

كشفت وكالة رويترز صباح اليوم الاثنين 26/4/2021 النقاب عن أحد اهم مذكرات التفاهم التي وقعت بين "إسرائيل" ودولة الامارات العربية منذ اتفاق التطبيع بين البلدين.

أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية ، أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة لبيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي بشرق ​البحر المتوسط​، إلى شركة "مبادلة" للبترول في ​أبوظبي​ مقابل 1.1 مليار دولار، لافتةً إلى أنها ستحاول إتمام الصفقة بنهاية أيار.

وأوضحت أن "حقل غاز تمار يعتبر أحد مصادر الطاقة الأساسية في إسرائيل، وتمتلك "ديليك" حصة 22% في هذا الحقل الذي تديره شركة "شيفرون".