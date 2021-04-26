كورونا في غزة: 9 حالات وفاة و(591) إصابة جديدة وتعافي (1350)

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 26/4/2021، 9 حالات وفاة و( 591 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة، أنها أجرت 1669 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 1350 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 97849 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 15543 حالة، واجمالي المتعافين 81449 حالة، واجمالي الوفيات 857 حالة وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 380 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 280 حالة.

وبشأن التطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكف زمي 55200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 35786 شخص.