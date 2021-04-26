صحة الاحتلال: هذا المرض أصاب عدداً ممن تلقى لقاح "فيزر"

كشفت وزارة الصحة "الاسرائيلية" أمس الأحد 26/4/2021 ، ان عدداً من المواطنين ممن تلقوا لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا ، قد أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب .

وقالت شركة فايزر، إنها لم ترصد معدلا أعلى للحالات مما هو متوقع عادة في عموم السكان.

وقال ناحمان آش، منسق مكافحة فيروس كورونا في "إسرائيل"، إن دراسة أولية أظهرت "عشرات الاصابات" لالتهاب عضلة القلب بين أكثر من 5 ملايين جرى تطعيمهم لا سيما بعد الجرعة الثانية.

وأوضح "آش"، أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك ارتفاع غير معتاد وما إذا كان مرتبطا باللقاح.

ومعظم الحالات المسجلة كانت لأشخاص تزيد أعمارهم على 30 عاما.

وقال آش "تفحص وزارة الصحة حاليا ما إذا كان هناك زيادة في معدل المرض، وما إذا كانت مرتبطة باللقاحات".

وأشار "آش"، الذي تحدث عن الموضوع في مقابلة إذاعية وخلال مؤتمر صحفي، إلى الأمر باعتباره "علامة استفهام"، وأكد أن وزارة الصحة لم تتوصل بعد إلى أي استنتاجات.

وقال، إن "تحديد رابط سيكون صعبا لأن التهاب عضلة القلب، وهي حالة تختفي غالبا دون مضاعفات، يمكن أن تسببها مجموعة متنوعة من الفيروسات، وقد تم تسجيل عدد مماثل من الحالات في سنوات سابقة.