سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 26/4/2021، استقراراً لدى معظم البنوك وفي البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، ارتفع سعر اليورو وتراجع الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي واستقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وحافظ الدولار الأمريكي على متوسط سعر صرف 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر، استقر سعر الدولار عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي استقر الدولار عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وأظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).

بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.ويقدر صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري بنحو 40.3 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2021.

ورغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، فإن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021، وبنحو 5.4% في 2021-2022.

وأضاف معيط، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

وارتفع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى 18.91 جنيه و19.03 جنيه، مقابل 18.83 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى 21.67 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع، مقابل 21.72 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع، أمس.

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري إلى 51.91 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع، مقابل 51.83 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع، أمس.