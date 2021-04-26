ارتفاع سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 26/4/2021

شهد متوسط سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الدينار العراقي في تعاملات صباح اليوم الاثنين 26/4/2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 26/4/2021، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1479.50 دينار، وهو نفس السعر في الموصل.

بينما سجل سعر الدولار في البصرة اليوم الاثنين 26/4/2021نحو 1481.50 دينار.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 26/4/2021في أربيل نحو 1480.25 دينار.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 26/4/2021في السليمانية نحو 1480 دينارا، وهو نفس السعر في الحارثية.

وفي النجف بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 26/4/2021نحو 1479 دينارا.

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 26/4/2021نحو 1777.64 دينار للشراء، و1780.12 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2039.98 دينار للشراء، و2049.01 دينار للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 391.29 دينار للشراء، و391.71 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 399.49 دينار للشراء، و399.94 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4866.19 دينار للشراء، و4886.85 دينار للبيع.