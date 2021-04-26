سعر الذهب في فلسطين اليوم 26/4/2021- سعر جميع عيارات الذهب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:14 ص
26 ابريل 2021
سعر الذهب في فلسطين اليوم
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مازال سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين26/4/2021، يشهد استقراراً في سوق التعاملات المالية، حيث يعاني ارتفاعاً بشكل عالمي.

ويحظى سعر الذهب في فلسطين على اهتمام كبير من أبناء الشعب الفلسطيني باعتبار الذهب هو المعدن الأساسي والملاذ الآمن، الذي يحافظ على قيمته بخلاف العملات الورقية كالدولار والدينار واليورو التي تشهد اسعارها انخفاضا وارتفاعا بشكل مفاجئ.

متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين 26/4/2021، بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 186.58 شيكل $57.27

سعر الذهب عيار 22   171.03 شيكل $52.50

اسعار الذهب عيار 21 163.26 شيكل $50.12

اسعار الذهب عيار 18 139.94 شيكل $42.96

سعر الذهب عيار 14   108.84 شيكل $33.41

سعر الذهب عيار 12   93.29 شيكل  $28.64

اسعار أوقية الذهب      5,803 شيكل  $1,781

اسعار جنيه الذهب      1,306 شيكل  $400.92

اسعار كيلو الذهب      186,579 شيكل       $57,273

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

25 إبريل       186.23       162.96       139.68       108.64       93.12

24 إبريل       186.26       162.98       139.70       108.65       93.13

23 إبريل       186.18       162.91       139.63       108.60       93.09

22 إبريل       186.94       163.58       140.21       109.05       93.47

21 إبريل       188.61       165.04       141.46       110.02       94.31

20 إبريل       185.84       162.61       139.38       108.41       92.92

19 إبريل       185.78       162.56       139.34       108.37       92.89

18 إبريل       187.39       163.97       140.55       109.31       93.70

17 إبريل       187.39       163.97       140.55       109.31       93.70

16 إبريل       187.31       163.90       140.48       109.26       93.65

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