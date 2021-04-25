ثوران بركان ساكوراجيما الياباني والسلطات تحذر السكان من تساقط الحمم

طالبت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية السكان في مدينتي كاجوشيما وتاروميزو إلى حماية أنفسهم من التداعيات المحتملة للنشاط البركاني، بعد ثوران بركان جبل ساكوراجيما محذرة إياهم من سقوط الصخور والرماد واحتمال حدوث المزيد من الانفجارات.

وحسب السلطات فإن تدفق الحمم البركانية وصل إلى نحو 1.8 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من المنطقة وتم توسيع منطقة التنبيه من كيلومترين إلى 2.4 كيلومتر.

وأكدت السلطات المحلية عدم ورود أي تقارير بشأن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

وتعرف منطقة ساكوراجيما اليابانية بوجود أحد أنشط البراكين في المنطقة.