بالصور شاهد: مشاهد من احتفالات أهل القدس بانتصارهم على جيش الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:03 م
25 ابريل 2021
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