بالصور شاهد: مشاهد من احتفالات أهل القدس بانتصارهم على جيش الاحتلال

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شاهد: مشاهد من احتفالات أهل القدس بانتصارهم على جيش الاحتلال
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:03 م
25 ابريل 2021
#القدس المحتلة
#باب العامود
#القدس تنتصر
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