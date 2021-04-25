صافرات الانذار تدوي في محيط غلاف غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:46 م
25 ابريل 2021
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صافرات الانذار تدوي في محيط غلاف غزة

#صافرات الانذار تدوي في محيط غلاف غزة

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