تعليم غزة تؤكد: الامتحانات النهائية وجاهية وفق المواعيد المحددة

قالت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء اليوم الأحد، إن الامتحانات النهائية للصفوف من الـ5 الابتدائي وحتى الصف الـ11 الثانوي ستكون وجاهية في المواعيد التي تم تحديدها سابقًا.

وأضاف مدير عام الاشراف بالوزارة محمود مطر، في تصريحات صحفية، أن الوزارة لم تجري أي تعديلات على اختتام الفصل الدراسي الحالي، وأنه من المبكر الحديث عن الحالة الوبائية لنهاية الفصل الدراسي.

وأوضح مطر أن الامتحانات النهائية ستكون في الموضوعات التي تم تناولها "وجاهياً وعن بعد" بعد الاختبار النصفي حسب الخطة الفصلية.

ودعا مطر أهالي الطلبة بمتابعة أدوات التعليم عن بُعد التي وفرتها الوزارة لطلبتها، المتمثلة في الصفوف الافتراضية، وقناة روافد التعليمية، وبطاقات التعليم الذاتي، وإذاعة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن المادة التي يتم شرحها وعرضها من خلال أدوات التعليم عن بُعد وخلال فترة الاغلاق لن يُعاد شرحها عند استئناف التعليم الوجاهي في المدارس.



