بالفيديو شاهد:: القدس تنتصر الشبان المقدسيون يزيلون السواتر الحديدية في باب العامود

تمكن الشبان المقدسيون مساء اليوم الأحد 25/4/2021، من إزالة السواتر الحديدية والمتاريس التي أغلق فيها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" باب العامود في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن الشباب المقدسي تجمعوا قبالة باب العامود وأجبروا جنود الاحتلال على إزالة السواتر الحديدية فيما تعالت الهتافات والتكبيرات.

جدير بالذكر، أن انتفاضة عارمة ومواجهات شديدة تشهدها مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى، بسبب ممارسات الاحتلال في القدس كان ابرزها قطع اسلاك الكهرباء عن مكبرات الصوت في المسجد الاقصى، والاعتداء على الشبان المقدسين واعتقالهم.