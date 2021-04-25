الراصد الجوي: موسم الأمطار هو الأقل مقارنة بالسنوات الأخيرة الثلاث

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد 25/4/2021، أن الموسم المطري انتهى مُبكراً هذا العام مُقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح العلامي، أنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي ومن عام 2018 كانت الأجواء ماطرة، وحالياً المؤشرات المتوسطة والبعيدة المدى لا تظهر أي حالة ماطرة.

وأقرَ العلامي، أن الحالة الماطرة ليس له علاقة بسلوك درجات الحرارة، والتي ستنخفض يوم غدٍ الاثنين مرفقة بهبات نشطة للرياح.

ووفقاً لموقع طقس فلسطين، سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بقليل، وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح الباكر في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة الى مائلة للبرودة خصوصاً في الجبال، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً لتصبح الأجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية.