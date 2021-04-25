الرئيس السيسي يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 25/4/2021، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة التطعيم.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس السيسي تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الأوضاع الأمنية والصحية السائدة في البلاد.

ويبدأ العمل بالقرار رقم 174 لسنة 2021، الذي نُشِرَ في الجريدة الرسمية، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، 25 أبريل/نيسان عام 2021، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها بلاده

وأوضح القرار أن "القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء مصر وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح".

وبدوره، أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأحد، قرارا بحظر التجوال في عدد من المناطق في شمال سيناء.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، وذلك مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570 من ضمنهم 166457 حالة شفاء، و12998 حالة وفاة".