الآلاف يحتجون في فرنسا بعد قرار تبرئة قاتل امرأة يهودية

تظاهر الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى منددين بقرار المحكمة العليا تبرئة قاتل المرأة اليهودية سارة حليمي.

وتجمع المتظاهرون في ساحة تروكادورا بلازا في باريس أمام برج إيفل، استجابة لنداء جمعيات يهودية ومؤسسات تحارب معاداة السامية وغيرهم ممن يقولون، إن "العدالة لم تتحقق"، حيث أثار قرار تبرئة المتهم غضبا واسعا وسط الجالية اليهودية في فرنسا وخارجها.

وجاء في قرار المحكمة الصادر في وقت سابق من الشهر، أنه "لا يوجد ما يكفي من الأدلة لإظهار أن فعلة تراوري كانت بدافع معاداة السامية"، فيما يخضع تراوري للعلاج في مستشفى للأمراض النفسية منذ جريمة مقتل حليمي.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" إلى "تعديل القانون الفرنسي، مضيفا أن : "اتخاذ قرار بتعاطي مخدرات ثم الإصابة بالجنون يجب ألا يخلي الشخص من المسؤولية".

ولقيت سارة حليمي (65 عاما) مصرعها في عام 2017، بعدما دفعها من نافذة شقتها جارها كوبيلي تراوري، الذي أقر بالجرم عند التحقيق معه