مشعل: سنجعل من 28 رمضان لحظة فارقة في مسار الانتفاضة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل، أن جميع الفلسطينيين أمام معركة كبيرة فيها تهويد وسيطرة على القدس، ومحاولة لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، وسنجعل من 28 رمضان لحظة فارقة في مسار الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

ودعا مشعل في تصريحات له عبر قناة الأقصى الفضائية، الأمة أن تساعد أهل القدس في افتدائهم لها بأرواحهم ودعمهم ومساندتهم، وجعل القدس مركزا للصراع، وساحة للشراكة الوطنية.

وأكد على أن الاحتلال أخطأ في تقدير الموقف كما فعل عام 2017 عندما وضع البوابات الإلكترونية، لافتاً إلى أن شعبنا أفشل البوابات الإلكترونية عام 2017، وسيفشل اليوم مخططات الاحتلال في باب العامود.

وشدد على أن معركة القدس ليست معركة أهل القدس وحدهم، بل معركة الشعب الفلسطيني وفصائله كافة، لافتاً إلى أن المطبعين لا رجاء لنا فيهم، فهم فقدوا ضميرهم وإحساسهم.

وقال شعل:"الكيان الصهيوني هو أساس المشكلة في المنطقة ولن يكون جزء من الحل إطلاقاً".

وبشأن الانتخابات أضاف مشعل: "نريد إجراء الانتخابات في كل المناطق بما فيها القدس، وليس هناك مبرر للتراجع عن الانتخابات أو تأجيلها أو إلغائها.

وشدد على أن ترتيب البيت الفلسطيني ضمن جهود حركته لتعزيز المقاومة ضد الاحتلال وإدارة الشأن السياسي والقرار السياسي وإعادة بناء المشروع الوطني على أسس جديدة.

وتابع مشعل: "نحل مشكلة إجراء الانتخابات في القدس بالتعاون والتواصل مع الجهات الصديقة ونجبر الاحتلال على احترام إرادتنا، ويجب أن ننتزع مشاركة أهل القدس في الانتخابات."

وأكد مشعل على أن هناك 10 ملفات يعتبرها ذات أولوية في المرحلة الحالية، أولهما تصعيد المقاومة، وثانيهما إنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية، وثالثهما جعل القدس مركز وعنوانا للصراع مع الاحتلال.

فيما أكد أن الملف الرابع هو كسر الحصار عن غزة، وحماية هذا الحصن المقاوم على أرض غزة، والخامس: تحرير الأسرى، والسادس: عودة اللاجئين، أما الملف السابع فهو تحشيد الشعب الفلسطيني وتمكينه من الشراكة في ممارسة المقاومة ومواجهة الاحتلال.

أما الملف الثامن، فبين أنه تحشيد الأمة وأحرار العالم لدعم القضية الفلسطينية وإسنادها، وتاسعهما ملاحقة الكيان الصهيوني في العالم ومحاصرته، أما الملف العاشر فهو الالتفات إلى الذات على المستوى الداخلي في حماس.