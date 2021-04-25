ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

دخل ستة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

والأسرى هم:

-الأسير سامي خالد أحمد فتيلي (36 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير معتز فخري عبدالله الهيموني (37 عامًا)، سكان محافظة رام الله، دخل عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير حسين مصطفي حسن اللوح (39 عاماً) من حي النصر غرب مدينة غزة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، دخل عامه ال20 في سجون الاحتلال.

- الأسير محمد رزق محمد أبورزق (33 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.

- الأسير أحمد توفيق أحمد عبد الرحمن (36 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير عبدالله حسين محمد ردايدة (37 عاماً) من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، المحكوم بالسجن 14 عاما ونصف ومعتقل منذ عام 2007م وأمضى 14 عاما في سجون الاحتلال.