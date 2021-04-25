موعد ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2021 – 1442هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد و دعاء ليلة القدر والتي ينتظرها المسلمون في أنحاء العالم بفارغ الصبر لما لها من أجر وثواب والدعاء المستجاب، فمن أحبه الله جعله يدرك ليلة القدر بالدعاء والأعمال الصالحة فهي من أجمل وأفضل الليالي خلال شهر رمضان التي ينتظرها الجميع ويحاولون اغتنام هذه الفرصة الذهبية، ولذلك سنقدم لكم موعد ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2021 – 1442هـ.

موعد ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2021 – 1442هـ

كما أن شهر رمضان يعد شهر الخير والتوبة والرحمة والعتق والمغفرة لجميع المسلمين، إلا أن ليلة القدر لها ميزة خاصة لدي المسلمين لما يلقونه من مغفرة وتوبة ورحمة خلال تلك الليلة، فما من عمل صالح أو دعاء خلال ليلة القدر إلا ويتم قبوله من الله عز وجل.

موعد ليلة القدر 2021

وتأتي ليلة القدر خلال الأيام الفردية من العشر الأواخر لشهر رمضان الكريم كما ذكر في القرآن الكريم، حيث يرتقبها جميع المسلمين خلال ليالي 21 و 23 و25 و27 و29 من رمضان، حيث يقوموا بالتقرب إلي الله بالدعاء لتحقيق أمانيهم وحوائجهم التي يصعب تحقيقها، فالله يقول للشيء يكون فيكون فهو القادر علي كل شيء.

دعاء ليلة القدر 1442هـ

وسنقدم لكم أدناه أدعية خاصة بليلة القدر في شهر رمضان:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.

اللهم وفقنا لطاعتك في رمضان واللهم يارب وفقنا في ليلة القدر.

اللهم يا سامع يا عليم ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل أموري فيه من العسر إلي اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤف بعبادة الصالحين.

موعد ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2021 – 1442هـ

علامات ليلة القدر

ولليلة القدر عدد من المستدلات عليها حتي يتعرف عليها جميع المسلمين خلال شهر رمضان، حيث تمتلئ الأرض بالملائكة حتي تصبح أكثر من عدد الحصى علي الأرض، بينما يشعر المسلمون خلالها بالهدوء في النفس واعتدال بالجو، ويكون صباح اليوم التالي لليلة القدر بشمس دون أشعة.

فضل ليلة القدر

هناك فضل كبير لليلة القدر فهي هداية للناس ويكون للمسلمين خلالها المزيد من الأجر والثواب للأعمال الصالحة، وتقدر خلالها الأرزاق والآجال وتعد الأعمال الصالحة التي تحدث ذلك الليلة بجزاء عملها خلال ألف شهر أي أن العبادة خلالها أخير من العبادة خلال ألف شهر دونها، فالأعمال والأجر والثواب خلالها مضاعف أضعاف كثيرة لا يعملها إلا الله عز وجل، وليس ذلك فقط بل يغفر الله خلال ليلة القدر الذنوب ويقدر السكينة والطمأنينة في نفوس المؤمنين حتي طلع شمس ليلة القدر.

إلى هنا ينتهى مقالنا موعد ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2021 – 1442هـ، وسنوافيكم بالمزيد من المقالات المتعلقة بشهر رمضان من أدعية وتحديد موعد ليلة القدر والأدعية المستجابة والمستحبة في موعد ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2021 – 1442هـ.