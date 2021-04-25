غنيم يعلن اعادة تشغيل بئر العيزرية ليستفيد منه نحو من 40 ألف نسمة

قام رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأحد، بإعادة تشغيل بئر العيزرية 3، الواقع في بلدة أبو ديس شرقي القدس، وهو أحد المصادر الرئيسية المزودة لبلدات أبو ديس، والعيزرية، والسواحرة، وعرب الجهالين، وتم تشغيل البئر بعد اتمام جميع أعمال الصيانة، وإنزال المضخة، واجراء الفحوصات اللازمة لأنظمة التشغيل.

وأعرب غنيم عن تقديره لكل من ساهم في اتمام تشغيل البئر، مثمنا تفهم أهالي المنطقة لما تطلبه من أعمال فنية معقدة وصعبة، واستغرقت وقتا وجهدا لتوفير المواد اللازمة، وانهاء أعمال الصيانة والتركيب والتشغيل، خاصة أعمال رفع وانزال المضخة لأعماق كبيرة تزيد عن 500 م.

وأضاف، أنه ولأهمية دعم أهالينا في المنطقة وفور تعطل البئر تم توفير مصادر مؤقته لأهالي هذه التجمعات لحين اعادة تشغيل بئر العزيرية 3، واليوم ومع تشغيل البئر عاد كمصدر رئيسي مستدام وآمن للمياه في المنطقة، وتم تطويره وتشغيله من خلال أنظمة تشغيل متطورة تضمن تشغيل آمن وأقل عرضة للمشاكل أو الأعطال مستقبلاً.

ونوه غنيم إلى أن سلطة المياه كانت تسابق الوقت وتبذل أقصى الجهودالممكنة لإنهاء أعمال الصيانة وتشغيل البئر مع بداية شهر رمضان، وبداية الصيف لارتفاع الطلب على المياه.

وضمن خطتها لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات المياه وايجاد نظام مائي متكامل في مناطق شرقي القدس، قامت سلطة المياه بطرح عطاء والعمل على تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل خط ناقل للمياه وتوفير القطع والمعدات اللازمة لربط النظام المائي لآبار سلطة المياه في منطقتي بيت لحم والخليل مع النظام المائي المزود لبلدية السواحرة بشكل رئيسي، ومناطق العيزرية وأبو ديس، بتكلفة تقديرية 400 ألف شيقل من الموازنة التطويرية لسلطة المياه.

وسيستفيد من مشروع الخط الناقل بشكل مباشر كل من بلدتي العبيدية والسواحرة الشرقية، والمجالس القروية في دار صلاح، والخاص، والنعمان، وبشكل غير مباشر بلدية العيزرية وجمعية مياه أبو ديس.

وسيعمل الخط عند انتهائه على ايجاد مصادر مياه اضافية تستخدم في حالات الطوارئ مثل تعطل بئر العيزيرية 3، كما سيؤدي إلى الاستغناء عن تشغيل محطة دفع دار صلاح إلا في الحالات الطارئة، ما سينعكس على توفير النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة.