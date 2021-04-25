أسير من بيت لحم يتنسم عبير الحرية

تنسيم الأسير المجاهد محمد طلب موسى الشواورة (36 عامًا) من بلدة الشواورة بمحافظة بيت لحم بالضفة المحتلة اليوم الأحد 25-4-2021 عبير الحرية وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 11 شهرًا.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الشواورة بتاريخ 21/05/2020م؛ بتهمة الانتماء والعضوية والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

يذكر أن الأسير المحرر محمد الشواورة ولد بتاريخ 27/05/1985م؛ وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال مرات عدة على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

وقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس التهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر محمد الشواورة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.