قرار بمنح 10 ملايين دينار اردني لضحايا مستشفى ابن الخطيب

قرّر مجلس الوزراء العراقي اليوم الأحد 25-4-2021 منح مبلغ 10 ملايين دينار عراقي لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة التي ألمت في العراق بعد اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب الذي كان يأوي مرضى فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان مكتب رئيس الحكومة العراقية فقد تقرر تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب "شهداء"، وإحالته إلى مجلس النواب.

وجاء قرار تعويض ذوي كل ضحية من ضحايا الحريق بمستشفى ابن الخطيب بعد قرار احالة كل من وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة للتحقيق.

كما قرّر الكاظمي إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب بشأن أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين

كذلك أكّد الكاظمي حسب مكتبه الإعلامي على: «إنجاز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة»

يُشار إلى أن 82 حالة وفاة و110 شخص أصيب بحروق مختلفة مجميعهم من مرضى فيروس كورونا "كوفيد-19" في مستشفى ابن الخطيب.