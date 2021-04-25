رئيس الأركان يدعو جيش الحرب للاستعداد لكافة السيناريوهات مع غزة

رئيس "أركان" الاحتلال يوعز لجيش الحرب للاستعداد لكافة السيناريوهات على الحدود مع غزة من بينها احتمال التصعيد

أوعز رئيس "الأركان" الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم الأحد، إلى قيادة جيش الحرب بالاستعداد لكافة السيناريوهات على الحدود مع غزة من بينها احتمال التصعيد.

ووفقًا لقناة كان الإسرائيلية فإن مسؤول أمني إسرائيلي قال: "إن الجيش "الإسرائيلي" سيرد بقسوة على عمليات إطلاق الصواريخ المستمرة من غزة".

وأضاف: "سيتم تعزيز بطاريات القبة الحديدية – معربًا عن قلقه من أن استمرار التوتر في الجنوب قد ينعكس على الوضع في الضفة وحتى على الجبهة الشمالية.

ومن الجدير ذكره أن حركة حماس دعت في بيان لها اليوم الاحد المقاومة الفلسطينية لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد في استهداف معاقل العدو ومنشآته".