استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 25 -4- 2021

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في مصر، بعد ان شهدت محركات البحث زيادة في عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن اسعار الدولار في مصر.

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد للمتابعين فيما يتعلق باسعار العملات، واليوم يقدم لكم سعر الدولار في مصر لما له اهمية للكثير من المتابعين، لمعرفة اسعار الدولار تابع المقال حتى النهاية.

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 25 -4- 2021 استقراراً ، في البنك المركزي المصري والصراف الآلي.

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم

وحافظ الدولار الأمريكي على متوسط سعر صرف 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي، لدى البنك المركزي المصري.

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم

ووصل متوسط سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد لدى أغلب البنوك العاملة في مصر نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم

أقل سعر للدولار اليوم

جاء أقل سعر صرف للدولار في مصر، في تعاملات الأحد، لدى بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" الحكوميين، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

بينما سجلت بنوك اخرى أعلى سعر صرف للدولار في مصر، خلال مستهل تعاملات الأحد، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.