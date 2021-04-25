حركة حماس تدعو إلى المسارعة في تشكيل قيادة ميدانية موحدة

دعت حركة حماس اليوم الاحد، إلى المسارعة في تشكيل قيادة ميدانية موحدة والاحتشاد في البلدة القديمة بالقدس وعلى أبوابها.

واكدت على ضرورة مواصلة الإرباك الليلي في الأحياء الصهيونية بالقدس المحتلة.

وقالت حركة حماس :"ندعو المقاومة الفلسطينية لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد في استهداف معاقل العدو ومنشآته".

وأضافت: "ندعو مقاومتنا الباسلة في قطاع غزة بأن تُبقي إصبعها على الزناد".

كما دعت حماس أهلنا في مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، محذرةً من قطعان المستوطنين الذي يتسللون نحو القرى والمخيمات النائية.

واشارت إلى ضرورة الإسراع في تشكيل لجان الحراسة الليلية في مختلف الأماكن الفلسطينية.