التردد الجديد لقناة نتورك بالعربية 2021، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري تردد قناة نتورك بالعربية لمشاهدة اجمل افلام الكرتون لاطفالكم، حيث زادت عمليات البحث في الآونة الاخيرة على تردد قناة نتورك الجديد لما لها من اهمية ومتابعة كبيرة لدى الكثير من الاطفال في العالم العربي وتتميز القناة بجودتها العالية.

التردد الجديد لقناة نتورك بالعربية 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق بترددات قنوات الاطفال، حيث ان الكثير من الامهات يبحثن عنها حتي يقضي اطفالهم اوقات ممتعة على هذه القناة التي تعمل على تسلية الاطفال وتقديم جانب ثقافي لهم، لذا تابع هذا المقال للتعرف على التردد.

التردد الجديد لقناة نتورك بالعربية 2021

التردد الجديد علي النايل سات:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12226

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي H

معامل تصحيح الخطأ : 6/5

التردد الجديد لقناة نتورك بالعربية 2021

تردد القناة علي عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11747

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي H

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

التردد الجديد لقناة نتورك بالعربية 2021

طريقة ضبط قناة نتورك على التلفاز :

أولاً: اضغط على كلمة menu الموجودة في الريموت الخاص بالرسيفر.

ثانيًا: اضغط علي installation.

‏ثالثًا: قم بالضغط على manual scan والتي تعني البحث اليدوي.

رابعًا: سجل تردد القناة، ومعدل الترميز، ومعامل الاستقطاب المذكورين سابقاً. ، ثم اضغط على كلمة OK أو بحث .

خامسًا: اضغط على الحفظ وسوف تظهر القناة التي يتم البحث عنها في قائمة القنوات الخاصة بالرسيفر.