تحديث| تردد قناة كراميش 2021 على النايل سات

تصدر تردد قناة كراميش 2021 على النايل سات منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي خاصة في شهر رمضان 1442ه.

وجاء البحث المتكرر عن تردد قناة كراميش الجديد عقب الاعلان الرسمي من ادارة القناة عن تغيير تردداتها على النايل سات خلال رمضان 2021.

وتعتبر القناة إحدى القنوات المتخصصة للأطفال الأكثر متابعة في الوطن العربي حيث تمكنت من كسب ثقة أولياء الأمور والأطفال الصغار، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة جدًا وتأتي كسب الثقة من المحتوى الذي تقدمه القناة لتعليم الأطفال.

وتتميز القناة بنشر الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية للطفل والرسوم المتحركة التي يستمتع بها الصغير والكبير.

تردد قناة كراميش الجديد 2021

وتهتم القناة من خلال الفيديوهات والاغاني لنشر الأخلاق والقيم بين الأطفال، فهي تعرض كل ذلك مجانا بدون توقف أو اشتراك على مدار اليوم، بصوت وصورة فائقة الجودة.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة: 11515

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500