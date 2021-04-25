صحيفة تكشف: "اسرائيل" تسعى للتحايل على "الجنائية الدولية" عبر وسطاء دوليين

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأحد 25-4-2021 أن مسؤولون اسرائيليون أبلغوا مسؤولين قضائيين وسياسيين في المجتمع الدولي أن جهاز "القضاء العسكري الإسرائيلي" قادر على اجراء تحقيقات مع جنودها في جرائم وصفت بجرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة الإسرائيلية قد تُلغي محاولة المحكمة الجنائية الدولية من اجراء التحقيقات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي حول جرائم الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كرروا تلك المزاعم خلال لقاءاتهم المتكررة مع مسؤولين قضائيين وسياسيين في المجتمع الدولي من أجل إيصال موقف الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية من اجراء تحقيقات في جرائم حرب ضد الفلسطينيين,

يُشار إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية الجديدة تأتي بعد رفض حكومة الاحتلال رسميًا تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق مع جرائم حرب "إسرائيلية" خلال العدوان على قطاع غزة صيف 2014، وجرائم الاستيطان وغيرها.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون أمام "الوسطاء" أن الجيش يقوم بإجراء تحقيقات في أي حدث فيه شبهات بتجاوز التعليمات العليا وتجري محاكمة المسؤولين عنها في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

واستعرض مندوبو الدائرة الدولية في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تحقيقات، وصفوها أنها "شاملة"، تم إجراؤها في أعقاب وقائع عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.