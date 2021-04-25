استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 -4- 2021

يحرص موقع فلسطين اليوم الاخبار يعلى تقديم اسعار العملات والذهب والمعادن الثقيلة في العديد من الدول، واليوم ومع تزايد عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن اسعار الذهب في السعودية، قمنا بإعداد هذا المقال، للتعرف على الاسعار تابع المقال للنهاية.

استقرار أسعار الذهب في السعودية

وشهدت أسعار الذهب في السعودية استقراراً اليوم الأحد 25 -4- 2021، في ظل عطلة الأسواق العالمية.

استقرار أسعار الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 214.12 ريال (57.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 (في السعودية) عند 187.36 ريال (49.96 دولار).

سعر الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.59 ريال (42.82 دولار).

الذهب الاقتصادي

وظل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة عند 124.91 ريال (33.31 دولار).

أوقية الذهب

واستقر سعر أوقية الذهب (الأونصة) عند 6663.75 ريال (1777 دولارا).

الجنيه الذهب

وبقي سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1498.87 ريال (399.70 دولار).

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