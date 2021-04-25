سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 25 -4- 2021، نقدم لكم في موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث وجدنا ارتفاع في عمليات البحث عن اسعار الدولار في لبنان لدى الكثير من المتابعين، لذلك خصصنا هذا المقال.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

ويحرص دائما موقع فلسطين اليوم الاخباري على نشر العديد من اسعار العملات في الدول العربية، واليوم ينشر لكم في هذا المقال سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لذا تابعوا هذا المقال للنهاية للتعرف على سعرها.

شهدت اسعار الليرة اللبنانية تراجعاً أمام الدولار خلال اليوم الأحد 25 -4- 2021، لدى السوق السوداء.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية​​​​​​​

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في تعاملات اليوم، لدى السوق (السوداء) ليصل إلى 12275 ليرة للشراء، و12225 ليرة للبيع، مقابل 12.200 ألف ليرة للشراء، و12.250 ألف ليرة للبيع في ختام تعاملات أمس السبت.

وشهد سعر الدولار استقراراً في التعاملات الرسمية لدى البنوك.​​​​​​​

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.