كوخافي يلغي زيارته لأمريكا على خلفية التصعيد في غزة

ألغى رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي افيف كوخافي اليوم الاحد، زيارته إلى الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة اليوم، وذلك بعد جلسة لتقييم الوضع الأمني حول اطلاق الصواريخ من غزة".

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي :"ان إلغاء الزيارة جاء على خلفية التصعيد الاخير بين "إسرائيل" وقطاع غزة، وتحسبا من توسع التصعيد والمواجهات للضفة الغربية.

يشار ان تطورات الاوضاع جاءت بسبب اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في القدس ضد أهالي القدس.

وكان التقى كوخافي مع رؤساء المجالس المحلية في "غلاف غزة"، مستعرضا صورة الوضع الأمني قرب غزة.

وقال كوخافي :" ان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة" هو بسبب الأحداث في القدس، وإذا هدأت الأجواء في القدس فإنها ستهدأ في قطاع غزة أيضا".

وأضاف كوخافي: "الجيش "الإسرائيلي" مستعد وجاهز لمواجهة أي سيناريو".