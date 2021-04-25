اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 25 -4- 2021

اسعار العملات الاجنبية في الجزائر اليوم الأحد25 -4- 2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري العديد من اسعار العملات، واليوم نقدم لكم اسعار العملات الاجنبية بما فيها الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري، لذا تابعوا المقال للتعرف على الاسعار.

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم العديد من اسعار العملات حول العالم، وبعد تزايد عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن اسعار الدولار واليورو في الجزائر، نقدم لكم هذا المقال .

شهدت اسعار غالبية العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ارتفاعاً كبيراً، اليوم الأحد 25 -4- 2021، اخفاض سعر الدينار الجزائري، في البنك المركزي والسوق السوداء .

سعر اليورو:

وصعد سعر اليورو في البنك المركزي إلى 160.07 دينار للشراء و160.12 دينار للبيع، مقابل 156,13 دينار للشراء و165,67 دينار للبيع، أمس.

بينما ارتفع سعر اليورو في السوق السوداء إلى 217.75 دينار للشراء و220.17 دينار للبيع، مقابل 216.29 دينار للشراء و218.70 دينار للبيع، امس السبت.

سعر الدولار :

واختلف سعر الدولار شراءً وبيعا في البنك المركزي الجزائري حيث سجل 132.94 دينار للشراء و132.95 دينار للبيع، مقابل 130,42 دينار للشراء و138,38 دينار للبيع، أمس.

بينما استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

الجنيه الاسترليني:

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى 185.07 دينار للشراء و185.10 دينار للبيع، مقابل 179,84 دينار للشراء و 190,84 دينار للبيع، أمس.

وفي السوق السوداء، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 249.81 دينار للشراء و252.59 دينار للبيع، مقابل 249.11 دينار للشراء و251.88 دينار للبيع، أمس.

والدرهم الاماراتي:

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي إلى 36.18 درهم للشراء و36.20 درهم للبيع، مقابل 36.15 دينار للشراء و36.20 دينار للبيع، أمس.

بينما في السوق السوداء، تراجع الدرهم الإماراتي إلى 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع، مقابل 49.49 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع، السبت.

الريال السعودي:

وشهد سعر الريال السعودي استقراراً في البنك المركزي عند 35.44 دينار للشراء و35.45 دينار للبيع.

بينما في السوق السوداء بلغ 47.99 دينار للشراء و48.52 دينار للبيع.

الدينار الكويتي:

وهبط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى 440.93 دينار للشراء و442.16 دينار للبيع، مقابل 440.96 دينار للشراء و442.16 دينار للبيع، أمس.

بينما استقر في السوق السوداء سعر الدينار الكويتي عند 597.77 دينار للشراء و604.09 دينار للبيع.