طريقة عمل كعك الطحين بالعجوة في العيد، نقدم لكم في موقع فلسطين اليوم الاخباري طريقة عمل كعك الطحين بالعجوة، حيث مع اقتراب عيد الفطر السعيد يزيد بحث الكثير من المتابعين عن طريقة عمل الكعك، لذا خصصنا هذه المقال، تابعها للنهاية لمعرفة الطريقة.

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم العديد من الوصفات والطرق لعمل العديد من المأكولات والمشروبات، حيث انه يكثر في شهر رمضان البحث على محركات البحث عن طرق اعداد وصفات الحلويات والكعك والمأكولات.

طريقة عمل كعك الطحين بالعجوة في العيد

أولاً: مكونات العجينة:

نصف كوب من الحليب والماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الخشنة.

ملعقتان صغيرتان من بهارات المعمول.

سبعة أكواب من الطحين.

كوبان من السمنة الساخنة.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

ثانياً: مكونات الحشوة:

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كيلو من التمر المقطع.

سكر ناعم للتزيين.

طريقة التحضير كعك الطحين بالعجوة في العيد

تحضير العجينة:

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية و تجهيز صواني قصيرة الحواف للخبز.

وضع جميع ما يلي: الطحين، بهارات الكعك، السمسم في وعاء العجن، وتثبيت مضرب التقليب وتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لبضع ثوانٍ.

إضافة السمنة، وتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لمدة خمس دقائق مع دعك الطحين جيداً.

ترك خليط الطحين في وعاء الخلاط إلى أن يصبح باردًا تماماً. وضع كلٍ من: الماء، السكر والخميرة في كوب، وتغطيته وتركه جانباً إلى أن يفور.

إضافة خليط الخميرة والحليب إلى خليط الطحين، وتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لمدة ثلاث دقائق حتى تتشكل عجينة ملساء.

تغطية العجينة، وتركها جانباً لمدة ستين دقيقة.

طريقة التحضير كعك الطحين بالعجوة في العيد

تحضير الحشوة:

وضع التمر في وعاء، وإضافة القرفة مع عجنها جيداً بين أطراف الأصابع حتى يصبح التمر ليناً.

تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة، ووضع القليل من التمر داخل العجينة ثمَّ تشكيلها على شكل كرة أو قرص سميك وزخرفتها بالمنقاش أو يمكن إستخدام القوالب الخاصة للمعمول.

ترتيب حبات المعمول في الصواني بشكل متباعد، وتركها ترتاح لمدة ستين دقيقة.

إدخال الصواني إلى الفرن على حرارة مئة وثمانين درجة مئوية لمدة خمس عشرة إلى عشرين دقيقة إلى أن يصبح ذهبي اللون.

إبقاء الكعك خارجاً إلى أن يصبح باردًا، ويمكن وضعه في علب محكمة وتزينيه بالسكر الناعم.