لاحتواء التصعيد.. وفد أمني مصري يتوجه إلى قطاع غزة و"إسرائيل" قريباً



قالت مصادر مصرية خاصة انه من المقرر ان يتوجه وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى سيتوجه إلى إسرائيل وقطاع غزة بهدف احتواء التصعيد الأمني، وفقا لما كشفته صحيفة "العربي الجديد" اللندنية.

وبينت الصحيفة: إن وفدًا أمنيًا رفيع المستوى يتأهب لزيارة "إسرائيل" وقطاع غزة قريبًا للقاء المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، في محاولة للسيطرة على موجة التصعيد الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية، قادوا سلسلة من الاتصالات عشية يوم الجمعة لمنع اتساع نطاق المواجهة بين الطرفين

وأشارت الصحيفة بحسب المصادر إلى "وجود أطراف متعددة تساعد في منع اندلاع مواجهة جديدة"، موضحةً أن المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، تواصل مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، عشية القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، مطالباً إياه بتدخل مصري "للضغط على الفصائل وامتصاص صدمة الضربات وعدم الرد بعدها، لحين السيطرة على الموقف".

وتواصل وينسلاند أيضًا مع مسؤولين قطريين، بهدف "الضغط على حماس للسيطرة على الوضع في القطاع وكبح جماح الأذرع العسكرية للفصائل"، بحسب ما نقلته المصادر المصرية للصحيفة.

ويأتي ذلك بعد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية خلال اليومين الماضيين من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف.